2023/05/31 | 07:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n03zTcVJpjs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرقلة الموازنة وصلت للنهايات.. وحصة الاقليم ستقر كاملة بلا تغييرات | اخبار الثالثة 2023/5/30) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عرقلة الموازنة وصلت للنهايات.. وحصة الاقليم ستقر كاملة بلا تغييرات | اخبار الثالثة 2023/5/30) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).