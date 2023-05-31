أكسيوس: مستشار لبايدن ناقش مع دولة عربية فرص انفتاح بين طهران وواشنطن

2023/05/31 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع أكسيوس إن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن في الشرق الأوسط قام برحلة شبه سرية إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وفقا لمصادر الموقع.

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