بعد تقارير عن خلاف بين السعودية وروسيا وسقف الدين بأمريكا.. النفط يهبط دون 70 دولارا بأسواق الولايات المتحدة

2023/05/31 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط بالتداولات الأمريكية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، الثلاثاء، بسبب مخاوف بشأن ما إذا كانت اتفاقية رفع سقف الديون سيتم الموافقة عليها في الكونغرس وبشأن تقارير عن توترات بين السعودية وروسيا قبل اجتماع رئيسي لأوبك+.

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