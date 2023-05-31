عاثت بها خرابا.. عاصفة عنيفة تقذف سفينة سياحية في كل الاتجاهات وتغمر أروقتها بالماء

2023/05/31 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت عاصفة قوية سفينة سياحية لساعات في نهاية هذا الأسبوع، مما ترك العديد من الركاب مذعورين عندما هزت الأمواج العاتية السفينة وغمرت الممرات الداخلية بالماء.

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