دراسة تكشف فائدة جديدة للنشاط البدني لدى الإنسان

2023/05/31 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقليل أو منع الآلام المزمنة دون استخدام الأدوية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

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