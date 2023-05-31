زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

2023/05/31 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند بنيوزيلندا الساعة 02:21:21 بتوقيت غرينتش.وقد حدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق صفر كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 49.5951 درجة جنوبا وخط طول 163.9168 درجة شرقا.وقالت وكالة المراقبة “GeoNet” التابعة لنيوزيلندا […]

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