منتخبنا الشبابي يتوجه إلى أرض الوطن

2023/05/31 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر منتخب شباب العراق مدينة لابلاتا متوجها صوب مطار مينسيترو بيستاريني الدولي في العاصمة بوينس أيريس في طريقه إلى بغداد.

وغادر الوفد الأرجنتين بعد خروجه من دور المجموعات لبطولة كأس العالم دون 20 عاماً بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الخامسة.

وتستمر الرحلة 23 ساعة، ليصل بغداد في الساعة الخامسة من صباح يوم غد الخميس الأول من حزيران المقبل.

وكانت الوجبة الأولى من الوفد قد غادرت بوينس أيريس مساء يوم الاثنين الماضي وضمت عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم و خيسوس كاساس مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم والمترجم عبد الحافظ إبراهيم وعبد الكريم الصفار طبيب المنتخب، إضافة لبعض اللاعبين المغتربين في أوروبا.

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