"من أشد المعجبين به".. رئيس الاتحاد السعودي يعلّق على احتمالية انتقال ميسي لدوري "روشن"

2023/05/31 | 09:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على احتمالية انتقال اللاعب ليونيل ميسي إلى مسابقة دوري "روشن"، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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