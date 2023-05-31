حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف.. ضربة تشغل حريقا بمصفاة نفط روسية

2023/05/31 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيرة أوكرانية أشعلت حريقا بمصفاة نفط في جنوب روسيا، وأصاب قصف بلدة روسية قريبة من الحدود للمرة الثالثة في أسبوع، مما ألحق أضرارا بمباني وأشعل النيران في سيارات.

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