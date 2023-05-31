2023/05/31 | 09:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – يغيب المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد بمواجهة الجار اللدود بطل الدوري سيتي في نهائي مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، جراء تعرضه لاصابة في أوتار ركبته حسب ما أفاد نادي “الشياطين الحمر”.وأعلن يونايتد في بيان مساء الثلاثاء “أصيب اللاعب الدولي الفرنسي في أوتار الركبة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاصابة تبعد مهاجم يونايتد مارسيال عن النهائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاصابة تبعد مهاجم يونايتد مارسيال عن النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).