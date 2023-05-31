2023/05/31 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني جرى تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض، بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 20.65 للدولار في وقت مبكر من، اليوم الأربعاء، وسط شح في السيولة، لتواصل خسائرها بعد فوز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تواصل خسائرها مع فوز أردوغان المركز الخبري الوطني.

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