2023/05/31 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء ، اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي الكترونيا .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “تم صرف دفعة جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).