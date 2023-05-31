الإطاحة بإرهابي في السليمانية وتاجر بالقطع الاثرية ببغداد

2023/05/31 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد العناصر الارهابية في محافظة السليمانية والقبض على متهم يتاجر بالقطع الاثرية وضبط منفذ يقوم بعمليات غسيل الاموال في العاصمة بغداد.

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