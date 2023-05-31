2023/05/31 | 09:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ngAAaDAZeFg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق ينهي حياة إسكوبار السماوة والخلافات تتصاعد بين بغداد وأربيل | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق ينهي حياة إسكوبار السماوة والخلافات تتصاعد بين بغداد وأربيل | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).