الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي تصل إلى 25 مليون 

2023/05/31 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين عن اطلاق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي الكترونيا.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون”، مشيرا إلى أن “رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً”.

ولفت البيان إلى إن “المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات”.

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