الكاظمي يعلق على جدلية الموازنة: إصرار على إقرارها خلال أسبوع - عاجل

2023/05/31 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي،اليوم الاربعاء، إصرار قوى الاطار على تمرير قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي.

وقال الكاظمي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الموازنة اصبح جاهزا للتصويت وهناك إصرار برلماني وسياسي من قبل الاطار التنسيقي على تشريع قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، فهناك ضرورة وطنية في الإسراع بتشريع هذا القانون لاهميته".

وأشار الى أن "هناك إمكانية لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة يوم غد الأربعاء او يوم الخميس، خصوصاً ان هذا التوجه مدعوم من قبل غالبية القوى السياسية والنواب في مجلس النواب العراقي".

وأمس الاثنين، دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، رئاسة البرلمان إلى تحديد جلسة التصويت على الموازنة المالية خلال الأسبوع الجاري.

وكان مجلس النواب، أخفق السبت الماضي، في عقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، بسبب إضافة فقرات من قبل اللجنة المالية في البرلمان، اعتبرتها القوى السياسية الكردية أنها تتعارض مع الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان.

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