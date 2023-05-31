2023/05/31 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل وإصابة 4 إشخاص بمشاجرة مسلحة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مشاجرة مسلحة بين عدد من الاشخاص أودت بحياة شخص واصابة 3 آخرين بجروح بليغة في قطاع 29 بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "حتى الان لم يعرف أسباب المشاجرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 4 إشخاص بمشاجرة مسلحة في مدينة الصدر شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 4 إشخاص بمشاجرة مسلحة في مدينة الصدر شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).