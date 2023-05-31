رائدا فضاء سعوديان يعودان إلى الأرض عقب مهمة خاصة في الفضاء

2023/05/31 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق من أربعة رواد فضاء، يضم أول امرأة عربية على الإطلاق تصل إلى المدار، بسلام إلى الأرض في ختام مهمة بحثية استغرقت ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

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