2023/05/31 | 10:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال مصدر مطلع إن رئيس وزراء قطر أجرى محادثات سرية...

ظهرت المقالة مصدر: رئيس وزراء قطر أجرى محادثات سرية مع زعيم حركة طالبان في أفغانستان أولاً على المسلة.

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