2023/05/31 | 10:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت الإمارات، الأربعاء إنها انسحبت قبل شهرين‭‭‭ ‬‬‬من تحالف أمني...

ظهرت المقالة الإمارات تعلن انسحابها من تحالف بحري تقوده أمريكا أولاً على المسلة.

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