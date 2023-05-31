"بدعم أميركي".. الكشف عن محادثات "سرية" بين قطر وحركة طالبان

2023/05/31 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن اجراء محادثات "سرية" بين رئيس الوزراء القطري وزعيم حركة طالبان هذا الشهر.

وقال المصدر لـ"رويترز" إن "رئيس الوزراء القطري بحث مع زعيم حركة طالبان سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي".

واضاف ان "الاجتماع بين الجانبين القطري والأفغاني كان إيجابيا للغاية".

واوضح ان "رئيس حركة طالبان أظهر في لقائه رئيس الوزراء القطري اهتمامه بمواصلة الحوار مع المجتمع الدولي".

وتشير تصريحات المصدر إلى أن واشنطن دعمت رفع مستوى المحادثات، بعدما لم تسفر محادثات على مستوى أدنى عن تحقيق نتائج، على أمل التوصل لانفراجة لإنهاء الحظر الوحيد من نوعه في العالم وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية والأزمة المالية التي تسببت في دفع ملايين الأفغان للجوع والبطالة.

وذكر تقرير من الأمم المتحدة تم تقديمه في مارس/ آذار لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن معاملة طالبان للنساء والفتيات قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

فيما تقول طالبان إنها تحترم حقوق النساء بما يتسق مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الأفغانية.

المصدر: رويترز

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