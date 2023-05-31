أول تعليق من مرتضى منصور على حكم حبسه مجدداً بتهمة

2023/05/31 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مرتضى منصور عن غضبه بعد صدور حكم من المحكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، يقضي بحبسه مجدداً لمدة 3 أشهر وتغريمه، بتهمة "سب وقذف" رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

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