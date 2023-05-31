2023/05/31 | 10:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LMKR0GOcpfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكورد الإيزيديون من سنوات النزوح والتهجير الى زمن الذكريات المؤلمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكورد الإيزيديون من سنوات النزوح والتهجير الى زمن الذكريات المؤلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).