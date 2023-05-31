انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد

2023/05/31 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الثلاثاء 146650 دينارا مقابل 100 دولار.

وشهدت اسعار البيع والشراء استقراراً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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