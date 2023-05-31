2023/05/31 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ أن بدأت كتابة هذه الزاوية التي

تثير حفيظة بعض السياسيين والمسؤولين،

وأنا أسأل نفسي؛ ترى بماذا يفكر المواطن

الأوروبي، وهو يقرأ كتاباً أو صحيفة؟،

بالتأكيد ستكون اهتماماته متعلقة بأحد

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