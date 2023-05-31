2023/05/31 | 10:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستنجح بغداد بمنع الاعتداء الايراني على كردستان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WhvGSqcmv1w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستنجح بغداد بمنع الاعتداء الايراني على كردستان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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