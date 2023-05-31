النزاهـة توضح تفاصيل الحـكم الـصادر بحـق مدير عام صحة صلاح الدين سابقاً

2023/05/31 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة تفاصيل قرار الحكم الحضوريّ بحقّ أحد المسؤولين السابقين في محافظة صلاح الدين؛ جرَّاء إلحاقه الضرر العمديَّ بأموال الجهة التي يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّـة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أنَّ محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ للمُدير العام لدائرة صحَّة صلاح الدين سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بالمال العام.

وتابعت الدائرة مبيّنةً أنَّ قرار الحكم الحضوريّ بحقِّ المُتَّهم جاء على خلفيَّة إضراره المال العام عبر التوقيع على كتاب “احتياج عاجل” معنونٍ إلى وزارة الصحَّة والبيئـة، مُشيــرةً إلى أنَّ الكـتاب تضمَّن الحاجة لتجـهيز دائرة صحَّـة صلاح الديـن بـ (١٥٠) ألف قطعة ماسك سيباب للكبار، و(٥٠) ألف قطعة للصغار بقيمة (7,238,400,000) سبعة مليارات، ومائتين وثمانية وثلاثين مليوناً، وأربعمائة ألف دينارٍ دون وجود حاجةٍ فعـليَّـةٍ لها.

وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة (340) من قانون العقوبات.

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