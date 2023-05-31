انخفاض طفيف بسعر الدولار في السوق المحلية

2023/05/31 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت اسعار الدولار ،اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في السوق المحلية.وسجلت اسعار صرف الدولار في البورصة 146,400 لكل 100 دولارا.وبلغ سعر بيع الدولار في الصيرفات 146,7500، بينما سجلت اسعار الشراء […]

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