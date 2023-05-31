جمعية الصداقة الايطالية- العربية تشيد باهتمام مملكة البحرين في التنمية

2023/05/31 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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كرمت جمعية الصداقة الايطالية العربية، اليوم الاربعاء، السفير البحريني ناصر محمد البلوشي لدوره الكبير في المساهمة في تطوير العلاقات الايطالية البحرينية في شتى المجالات.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية الصداقة الإيطالية العربية وجمعية welcome association Italy بالعاصمة الايطالية روما الذي حضره الدكتور ناصر محمد البلوشي سفير مملكة البحرين في ايطاليا، والسكرتير الاول في السفارة سارة المنصور وشهد اللقاء حضور مميز لصحافيين والاعلاميين واساتذة جامعات وفعاليات اقتصادية واجتماعية.

حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب باسم جمعية الصداقة الإيطالية العربية لعبد القادر عميش الذي اعتبر اللقاء استمرار لتعاون وثيق بين الجمعية ومملكة البحرين، ثم قدمت الطالبة الجامعية فرنشيسكا بونانو مداخلة حول تطور القوانين في البحرين لتمكين المرأة من لعب دور اساسي في المجتمع.



بعدها مداخلة السكرتير الاول في سفارة البحرين سارة المنصور حول تطور دور المرأة في مملكة البحرين.

وتحدث السفير البحريني ناصر محمد البلوشي عن المسيرة التنموية التي عرفتها مملكة البحرين وسياستها الهادفة للتعايش المشترك بين مختلف الاديان وسعيها لتحقيق الامن والاستقرار في العالم.

واضاف البلوشي بينما تسعى المملكة ان يكون في العالم سلام عادل وشامل والتأكيد على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤنها تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويكون هناك دولتين مستقلتين .





ودار النقاش حول التنمية في مملكة البحرينوالاهتمام الكبيراً بالتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية من القائمين عليها، لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بنجاح، ووضع الأسس السليمة لانطلاق التنمية المستدامة.

و اضاف: تستمر مملكة البحرين ببذل جهوداً بارزة في تحقيق الاستدامة في جميع نواحي التنمية حيث رسمت توجهات واضحة لتوفير بيئة داعمة للاستدامة، وحياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين.

واشار البلوشي الى أن "مملكة البحرين تؤمن بدور المرأة المحوري في التنمية بشتى مجالاتها، وقد عملت بشكل جاد على خلق وتهيئة الفرص لها لكي تمارس دورها في نهضة البلاد".





وبين أنه "تم وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في عام 2005 وذلك وبالتعاون والشراكة مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة ، وشرع في تنفيذ خطة وطنية طموحة لنهوض المرأة البحرينية للفترة تتضمن جوانب عدة".

وتابع: "قد أسهمت البرامج التنموية للمرأة البحرينية في تمكينها اقتصادياً وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمتها في العمالة البحرينية، انعكس كل ذلك في ارتفاع مساهمة المرأة في القوى العاملة على مشاركتها في مختلف الوظائف في القطاع".

واستدرك القول: "كانت البحرين من أوائل دول المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشح، كما حققت المرأة البحرينية الكثير من الإنجازات العالمية، وحصولها على المركز الأول دوليًا كأسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية".

وأكد البلوشي أن "مملكة البحرين ماضية قدما في شتى المجالات المتعلقة بتمكين المرأة لإيمانها الراسخ بأن المرأة هي نصف المجتمع وفي تمكينها تمكين للمجتمع ونهضته".

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