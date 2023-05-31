لليوم الثاني.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد - عاجل

2023/05/31 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، انخفاضاً طفيفاً بالبورصة والأسواق المحلية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " سعر صرف الدولار في بورصتي الحارثية والكفاح بلغ 146.400 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر البيع في مكاتب الصرافة 146.750 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 145.750 دينار لكل 100 دولار".

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