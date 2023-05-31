ببيان قصير من 22 كلمة فقط.. مطورو الذكاء الاصطناعي يحذرون من خطر

2023/05/31 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر الباحثون والمطورون من خطر "انقراض" البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي، مشددين على أن تخفيف هذه المخاطر يجب أن يكون أولوية عالمية قصوى.

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