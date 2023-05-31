2023/05/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.كاظم المقدادي

إطلعت قبل يومين في موقع رابطة

الأكاديميين العراقين في المملكة

المتحدة (AIA) على الواتساب، على وقائع

الندوة التي أقامها (بيت الخبرة

العراقي) في 18 اَيار الجاري، على برنامج

الزوو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيرات المناخية في العراق.. واقع قائم ولا مبالغة فيه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغيرات المناخية في العراق.. واقع قائم ولا مبالغة فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).