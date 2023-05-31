2023/05/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أين اختفى عبعوب؟..



كانت هذه أول عبارة

وردت إلى ذهني وأنا أحط قدمي في مطار

دبي..



أين ذهب كبير الساخرين الذي قال

ذات يوم إن دبي مدينة من زرق ورق وإنه

سيجعل بغداد تتفوق عليها، ولم يكن الر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبعوب في مطار دبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبعوب في مطار دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).