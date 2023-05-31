وزير الدفاع يصل كركوك للاطلاع على الوضع الأمني بالمحافظة

2023/05/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي،

اليوم الأربعاء، الى محافظة

كركوك، للاطلاع على الوضع الأمني

بالمحافظة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي ان

"العباسي، وصل اليوم الاربعاء، الى

محافظة كركوك يرافقه نائب ق

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