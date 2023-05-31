2023/05/31 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ينهي حياة إسكوبار السماوة والخلافات تتصاعد بين بغداد وأربيل | الحصاد الإخباري

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