"قلب صربيا".. انتقادات تطال دجوكوفيتش بعد تصريحاته عن كوسوفو

2023/05/31 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، لانتقادات من وزيرة الرياضة الفرنسية واتحاد التنس الكوسوفي، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها كوسوفو بـ "قلب صربيا".

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