2023/05/31 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، جوهر الخلاف حول تعديلات...

ظهرت المقالة خبير قانوني: التعديلات على الموازنة تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية أولاً على المسلة.

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