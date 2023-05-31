2023/05/31 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات جومانة الغلاي، أن...

ظهرت المقالة انتخابات مجالس المحافظات لن تجرى في إقليم كردستان أولاً على المسلة.

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