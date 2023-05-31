أهم فيروس لم تسمع به من قبل.. ما هو فيروس الميتانيمو البشري HMPV وما أعراضه؟

2023/05/31 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حالات الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري (HMPV) خلال موسم الربيع الماضي، وفقًا لأنظمة مراقبة الفيروسات التنفسية التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC).وقد تسبب الفيروس في زيادة عدد المرضى في وحدات العناية المركّزة بمستشفيات الأطفال الصغار وكبار السن، الذين هم أكثر عرضة لهذه العدوى.المزيد من التفاصيل حول فيروس الميتانيمو البشري أعراضه لدى مراسلة CNN الطبية، ميغ تيريل.

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