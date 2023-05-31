 دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثامنة لملتقى حروف

2023/05/31 | 12:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراكش- الزمان: تنظم دار الشعر بمراكش، في 31 ماي 2023 الدورة الثامنة لـ”ملتقى حروف”، والتي تحتفي هذه المرة بإصدارات المتوجين بجائزتي أحسن قصيدة والنقد الشعري، الخاصة بالشعراء والنقاد والباحثين الشباب في دورتها الرابعة (2022) .وتصدر دار الشعر والشعراء بمراكش، السلسلة الرابعة من ديوانها الجماعي “إشراقات شعرية(4)”، والذي يضم قصائد المتوجين بالجوائز الثلاث الأولى، الى […]

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