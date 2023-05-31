2023/05/31 | 12:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lmDMOomcZx8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء يفتتح محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية و ملفات اخرى في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء يفتتح محطات تحويلية للضغط العالي للطاقة الكهربائية و ملفات اخرى في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).