كربلاء تصادق على أوامر تعيين موظفي العقود ضمن الدعم الطارئ

2023/05/31 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كربلاء

صادق محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاربعاء،على الأمر الاداري الخاص بتعين موظفين العقود ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محافظة كربلاء المقدسة استثنائية ولابد أن يكون العمل فيها استثنائي وبهمة واخلاص ونزاهة وان يكونوا من ضمن المساهمين في بناء واعمار المحافظة، فضلا عن التعامل الحسن مع المواطنين".

واشار البيان الى ان "المقبولين قدموا شكرهم وتقديرهم للمحافظ على انسيابية اختيار الفائزين ودعمه المتواصل لمدينة كربلاء المقدسة وابنائها".

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