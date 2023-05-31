البنك المركزي يبيع 250 مليون دولار في مزاد الاربعاء

2023/05/31 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باع البنك المركزي في مزاد العملة (الدولار)، اليوم الاربعاء، 250 مليون دولار.

واشارت نافذة العملة في جدول تابعته (بغداد اليوم) الى "إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات) والبالغ 189,299,301 مليون دولار".

فيما بلغ "اجمالي مبالغ البيع النقدي 60,800,000 مليون دينار، واجمالي المبيعات الكلية 250,099,301 مليون دولار".

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