العراق يطلق مشروع النافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية

2023/05/31 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، الأربعاء، إطلاق مشروع النافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية، فيما أكد المضي باتجاه الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل.

وقال الغريري في كلمة له خلال احتفالية إطلاق مشروع النافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية: "نحتفي اليوم بإطلاق مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية، تحت شعار (معاً لتحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار في العراق)".

وأضاف، أن "وزارة التجارة حرصت على العمل وفق الوجهة الصحيحة تنفيذاً لما جاء بالبرنامج الحكومي في تحسين بيئة أداء الأعمال والاقتصاد وتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية لتجاوز معوقات العمل والبيروقراطية وفتح قنوات جديدة للانفتاح على عالم الأعمال والاقتصاد عبر التخطيط السليم والسعي الحثيث لجعل العراق بيئة آمنة للاستثمار وجاذبة للشركات الأجنبية لمواكبة التطور وبناء اقتصاد البلد".

ولفت إلى أن "وزارة التجارة اليوم، وضمن منهاجها الوزاري، ماضية باتجاه الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل للعمل على تحسين الأداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة للقضاء على الحلقات الإدارية الزائدة والارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لأعلى الدرجات وفي مختلف المجالات".

وأشار إلى، أن "مشروع النافذة الإلكترونية الواحدة لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية هو أحد المشاريع المهمة والفاعلة التي تسعى لتوفير بيئة الأعمال للجهات المستفيدة وفق آليات متطورة ومعايير دولية".

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