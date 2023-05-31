وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرميلة

2023/05/31 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الاربعاء، المرحلة الأولى من مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي بحقل الرميلة.

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "عبدالغني، افتتح المرحلة الاولى من مشروع معمل تسييل الغاز السائل الطبيعي في حقل الرميلة بطاقة (200) مليون قدم مكعب قياسي باليوم"، مبينا ان "المرحلة الثانية سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري لتصل الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في الحقل الى(400) مقمق باليوم" .

وقال وزير النفط في كلمة القاها خلال الحفل ونقل فيها تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للعاملين في المشروع والجهات المنفذة: ان "مشروع معملِ البصرةِ لتسييل الغاز الطبيعي من المشاريعِ المهمةِ، وانجازُ المرحلةِ الاولى منه وتدشينهِ وتشغيلهِ اليوم، يُعد خَطوةً مهمةً لتحقيقِ اهدافِ الحكومةِ والوزارةِ بتقليصِ عملياتِ حرق الغاز، واستثمار هذه الطاقةُ المهدورةْ، وتحويلها الى طاقةِ نظيفةِ ترفدُ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائية من الغاز الجاف بمعدل (320) مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

واشار، الى ان "هذه الكميةُ تساعدُ في توليدِ (1900) ميكاواط من الطاقة الكهربائية ترفد الشبكةَ الوطنيةْ، فضلاً عن إنتاجِ كميةِ (2150) طن من الغازِ السائلِ غاز الطبخ) باليوم، الى جانبِ أنتاجِ كمية ( 5900) برميل يومياً من المكثفاتِ التي تستخدمُ في انتاجِ الوَقودِ وبعض الموادِ الكيماوية والاغراض الاخرى" .

وتابع، أن "أهم مايميزُ هذا المشروع هو إعتمادهُ على التقنياتِ الحديثةِ في تنقيةِ واستخلاصِ ومعالجةِ الغاز المصاحبِ، وأيقافِ إطلاقِ الغازاتِ الضارةِ الى الغلافِ الجويْ حفاظاً على البيئة والصحة العامةْ"، موضحا ان "ذلك ياتي ضمنَ تَوجهاتِ وخططِ الوزارة وشَركة غازِ البصرة لايقافِ اطلاقِ كمية (10) ملايين طُن من غاز ثاني أوكسيدِ الكاربون سنوياً من هذا المشروع الى الفضاءِ الخارجي، ومنع كمية تقارب (30) مليون طن سنوياُ من غاز ثاني أوكسيد الكاربون عن مجملِ نشاطِ شركةِ غاز البصرة بشكلٍ عام، علماً بان هذه المشاريع ستوفرُ العديدَ من فرصِ العملِ لابناءِ العراق".

واضاف، ان "الحكومة والوزارة اكدتا حرصهما خلالَ فترةِ الاشهرِ القليلةِ الماضيةْ على الدفعِ بالعملية الانتاجيةِ بخَطَوات الى الامام من خلال تقديمِ الدعمِ الماليْ المطلوبْ وحلِ المشاكلَ العالقةِ لتنفيذِ المشاريع المتوقفة أيماناً منهما بضرورةِ منحِ الاولوية للقطاعاتِ التي تُسهِم في تحقيقِ أهدافنا في خططِ التنميةِ المستدامة"، مشيداً "بالجهودِ الخيرةِ التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز، وبشكل خاص العاملين في شركة غاز الجنوب، وشركة غاز البصرة وشركة نفط البصرة، والشركات المقاولة الثانوية وجميع الجهاتِ الساندة" .

يذكر ان شركة غاز البصرة باشرت ببناء المعمل في عام 2019 وبرغم التحديات لجائحة كورونا خلال 2020 و عام 2021 استمرت اعمال الانشاءات حتى اكمال المشروع هذا العام، وشمل المشروع انشاء المعمل والوحدة الاولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الانابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الاخرى ومد خط لنقل الطاقة الكهربائة الى المعمل وتطوير المنشاءات الحالية في موقع الرميلة الشمالية لتمكنها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع ام قصر وتاهيل الطرق الواصلة للمعمل واعمال اخرى.

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