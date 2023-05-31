2023/05/31 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الأربعاء ، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة النجف. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النـزاهـة: هدر للمال العام ومغالاة بالأسعار في النجف المركز الخبري الوطني.

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