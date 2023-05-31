2023/05/31 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، وصرح بأن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.وأشار عبد اللهيان خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية: العلاقة مع الإمارات ستتطور جدا المركز الخبري الوطني.

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