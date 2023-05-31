"آية".. قصة شفاء صبية من السرطان بدعم من السيستاني (فيديو)

2023/05/31 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت عائلة الصبية "آية حيدر" التي شفيت

من مرض الورم السرطاني ومضاعفاته بعد

مدة علاج استمرت تسعة اشهر تكللت

بالشفاء التام، قدمت شكرها الى العتبة

الحسينية المقدسة التي تكفلت بدفع

مبالغ علاج ابنتهم طوال

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