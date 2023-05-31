مختصون: تغيير سعر صرف الدولار خلال عامين تسبب باندثار رأس مال المصارف

2023/05/31 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت رابطة المستثمرين في سوق العراق

للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، قيام

البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات

على المصارف مما يؤثر على ربحية

المستثمرين في أسهم هذه المصارف، فيما

اكدت ان تغيير سعر

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