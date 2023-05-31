المواطن ينتظر الحلول.. السوداني يصف أزمة الكهرباء في العراق بـ

2023/05/31 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، أزمة النقص

الحاصل بإمداد الطاقة في البلاد

بـ"المشكلة المزمنة" التي تتطلب

استعدادات عالية لمعالجتها، مؤكداً مضي

حكومته بتقليل الاعتماد على الغا

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